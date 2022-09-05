Фото: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ.

Ушел из жизни брянский писатель-краевед Владимир Деханов. Это случилось 4 сентября, сообщают в региональном отделении Союза писателей России. Владимиру Григорьевичу было 83 года.

Владимир Деханов родился 3 сентября 1939 года в Орджоникидзеграде (ныне Бежицкий район Брянска). В 1966 году с отличием закончил БИТМ. Работал инженером-конструктором на БМЗ, затем на Брянском автомобильном заводе.

В 1968 году его направили на освобожденную партийную работу. В 1971-1973 годах учился в Горьковской Высшей партийной школе. После ее окончания работал инструктором и консультантом Брянского обкома партии.

Краеведческие статьи начал публиковать с 60-х годов прошлого века. Основной темой их стало исследование творчества Федора Тютчева.

Владимир Деханов - член Союза журналистов России с 1990 года, член Союза писателей России с 2007 года. Лауреат литературной премии «Серебряная лира» имени А.К. Толстого (2006), Всероссийской премии им. Ф.И. Тютчева «Русский путь» (2015). Награжден юбилейными медалями имени Ф.И. Тютчева и М.А. Шолохова.