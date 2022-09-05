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Общество5 сентября 2022 9:41

В Севском районе прокурором назначили Александра Лукьяненко

Он – юрист первого класса
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Севском районе прокурором назначили Александра Лукьяненко. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Александр Александрович родился в 1993 году в поселке Мичуринский Брянского района Брянской области. В 2015 году он окончил Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

После окончания университета работал помощником прокурора Севского района, заместителем прокурора Брасовского и Севского районов. Классный чин – юрист 1 класса.