Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Севском районе прокурором назначили Александра Лукьяненко. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Александр Александрович родился в 1993 году в поселке Мичуринский Брянского района Брянской области. В 2015 году он окончил Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

После окончания университета работал помощником прокурора Севского района, заместителем прокурора Брасовского и Севского районов. Классный чин – юрист 1 класса.