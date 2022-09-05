В Брянске узнали причину ЧП с сотрудниками «Скорой экологической помощи»

В брянской фирме по производству оборудования ООО «Скорая Экологическая Помощь» произошел групповой несчастный случай. Во время проверки на герметичность оборудования два слесари по сборке металлоконструкций получили ушибы головного мозга и различные травмы лица. Медики полученные травмы отнесли к категории тяжелых. Об этом сообщают в Государственной инспекции труда в Брянской области.

Специальная комиссия по расследованию случившегося пришла к выводу, что причиной несчастного случая стало отсутствие контроля со стороны начальника цеха за выполнением работ по проверке оборудования на проверочном устройстве.

Несчастный случай квалифицировали как связанный с производством. Рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности лиц, допустивших нарушения.