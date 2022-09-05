На Брянщине отметили 56-й праздник поэзии «Серебряная лира»

Фото: Борис ДУДЕНКОВ.

В Почепском районе, в селе Красный Рог, в литературно-мемориальном музее 3 сентября состоялся Всероссийский поэтический праздник «Серебряная лира». Уже в 56-й раз событие объединило поэтов, писателей, любителей творчества Алексея Толстого. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Гости праздника посетили усыпальницу четы Толстых, возложили цветы, прошли тропой, по которой при жизни ходил сам Алексей Толстой, вспомнили и прочли отрывки из его произведений, побывали на экскурсии в доме-музее.

Фото: Борис ДУДЕНКОВ.

У главного входа в усадьбу работала «Ремесленная слобода». Вниманию посетителей представили кузнечные изделия, мастер-классы по ткачеству, росписи по гусиному перу и изготовлению Мглинской игрушки. Также они побывали «В гостях у русских народных инструментов» и совершили «Охотничий привал».

Порадовали зрителей и выступления ведущих творческих коллективов и исполнителей Брянщины, и, конечно, они услышали строки любимой поэзии в прочтении поэтов и писателей.

А для юных участников праздника приготовили «Космическую программу» от областного планетария. Украсили праздник и композиции участников областного конкурса «Осенний вернисаж».