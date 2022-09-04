Фото: Муравей Муравьев, «Подслушано Сельцо» , vk.com.

В брянском Сельцо на въезде установили фигуру муравья. Она стоит на въезде в город и встречает гостей и местных жителей. Об этом с соцсети ВКонтатке сообщают очевидцы.

- Наш Муравей обрел физический образ в виде прекрасной скульптуры, которая приветливо встречает вас на въезде в город, - написал автор поста.

Авторам фигуры горожане выражают большую благодарность. Скульптура очень понравилась местным жителя. Фото муравья в соцсети собрало множество лайков и положительных комментариев.