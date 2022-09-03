В Унечском районе у местной жительницы изъяли больше 2 тысяч пачек поддельных сигарет

В Унечском районе у местной жительницы изъяли больше двух тысяч пачек поддельных сигарет. Об этом сообщают в пресс-службе прокураторы Брянской области.

По версии органа предварительного расследования, 57-летняя женщина в апреле этого года незаконно приобрела и привезла поддельный табак в целях сбыта. Продукцию хранила его у себя в торговом помещении. Она продала контрафактные сигареты под видом оригинальной продукции общеизвестных торговых брендов. Правоохранители приселки ее незаконную деятельность.

- Из незаконного оборота изъято больше двух тысяч пачек немаркированных табачных изделий, общая стоимость которых составляет более 240 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. - Уголовное дело по существу рассмотрит Унечский районный суд.