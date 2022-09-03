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Происшествия3 сентября 2022 11:10

В брянском Новозыбкове велосипедистка угодила под колеса мотоцикла и сломала ногу

Водитель и пострадавшая были трезвыми
Надежда ПЕТРУНИНА

В брянском Новозыбкове велосипедистка угодила под колеса мотоцикла и сломала ногу. ДТП произошло 2 сентября около 11.25 на улице Рошаля. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель мотоцикла «Хонда» ехал со стороны улицы Ломоносова в сторону улицы Рабочей. Он сбил 67-летнюю велосипедистку. Женщина двигалась по краю проезжей части и начала поворачивать налево от края проезжей части.

- В ДТП женщина получила открытый оскольчатый перелом нижней части левой голени, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали. Мотоциклист был в мотошлеме и защитной экипировке. Оба участника ДТП трезвые.