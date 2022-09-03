В Брянской области осудят наркосбытчика из Подмосковья

В Брянской области перед судом предстанет 23-лентий житель Московской области за попытку сбыть почти килограмм наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, мужчина, являясь участником организованной банды, прибыл по указанию руководителя в Суземский район для того, чтобы получить крупную партию наркотиков. Запрещенное вещество он должен был сбыть бесконтактным способом с помощью «закладок» в разных регионах нашей страны.

9 мая этого года сразу после получения партии наркотиков злоумышленника задержали правоохранители. Наркотик – мефедрон массой около одного килограмма изъяли.

- Уголовное дело передали в Суземский районный суд для рассмотрения, - говорят в прокуратуре.