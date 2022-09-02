Герою России Андрею Фроленкову передали участок под строительство дома в Брянске

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Герою России Андрею Фроленкову передали участок под строительство дома в Бежицком районе Брянска. Торжественное мероприятие состоялось 2 сентября в здании Брянской городской администрации.

Участок передали в собственность. Необходимые документы уже оформили.

Звание Героя России Андрей Фроленков получил за выполнение сложного боевого задания. Он без единого выстрела вместе со своим отрядом занял территорию Чернобыльской атомной станции во время спецоперации. Добиться этого удалось с помощью переговоров с охраной и сотрудниками АЭС.

- За проведенную операцию 46 бойцов отряда (отряд мобильный особого назначения «Арсенал» Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Брянской области) также поощрили орденами «За заслуги перед Отечеством», - отметил Андрей Анатольевич.- Ни один отряд такого поощрения больше не имел.