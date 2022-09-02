В Брянске 5 сентября отключат воду в Бежицком районе

В Брянске 5 сентября не будет холодной воды в некоторых дома в Бежицком районе. Это связано с плановыми работами на сетях водоснабжения в переудке Бежицком, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Работы пройдут с 10.00 до 17.00.

Воды не будет по адресам:

- пер.Бежицкий, №№ 2,2а,1,3,5,7,9,9/2,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29;

- улица Астахова;

- улица Бежицкая, д.263 (Храм Возрождения).

В тот же день в Советском районе понизят напор воды из-за работ на улице Вали Сафроновой.

Это касается адресов:

- улица Вали Сафроновой, №№ 69-89;

- пер. Фокина, №№ 2-10;

- улица Дуки, №№ 2-40;

- улица 3-го Июля, №№ 1-30;

- улица 9-го Января.