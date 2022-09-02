Двух жителей Дятьковского района отправили в колонию за истязание детей

Двух жителей Дятьковского района, 22-летнюю женщину и 20-летнего молодого человека, отправили в колонию за истязание детей. У девушки был пятилетний сын и трехлетняя дочка от другого мужчины. С новым сожителем они издевались над детьми с марта по сентябрь прошлого года, периодически избивали их, жестоко обращались.

Женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы, мужчину - к 3,5 годам. Отбывать наказание оба будут в колониях общего режима.

- Приговор не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.