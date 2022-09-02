Двух жителей Брянска будут судить за отстрел пяти косуль и оленя

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Двух жителей Брянска будут судить за незаконную охоту. Уголовное дело направили в Брасовский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с 20 на 21 марта злоумышленники ехали на машине по территории Брасовского района. С помощью тепловизорного прицела они отследили добычу. Стреляли из карабина. В итоге добыли пять косуль и одного благородного оленя.

Машину охотников в тот же день остановили полицейские. До этого следы охоты заметили сотрудники заповедника "Брянский лес" и сообщили правоохранителям.

- За совершение данного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - говорят в прокуратуре.

Отстрел двух краснокнижных зубров в Брасовском районе в феврале 2022 года так и остается не раскрытым. Полицейские объявляли награду в 100 тысяч рублей за информацию о браконьерах.