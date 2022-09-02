Брянский губернатор отвел внуков-первоклассников в школу, где преподавали его родители

Фото: Александр Богомаз.

Брянский губернатор Александр Богомаз отвел двух из четырех внуков, Василису и Александра, в первый класс в школу, в которой преподавали его родители. Об этом он рассказал в соцсетях 1 сентября.

- Надежда Филипповна и Василий Титович Богомаз воспитали и выучили не одно поколение достойных учеников, - написал глава региона про своих родителей. - В школе учился их дедушка, ее же окончили с отличием отцы родителей.

Александр Богомаз рассказал и о других известных выпускниках Меленской школы. Это губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, народный артист Российской Федерации, ведущий актер МХАТ им. Горького Михаил Кабанов, председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Меленскую школу в Стародубском районе капитально отремонтировали в этом году. 1 сентября торжественно открыли обновленное здание.