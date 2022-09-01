Эксперт Брянского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" рассказывает как выбрать замороженную рыбу

Замороженная рыбы – это всегда немножечко загадка: кто знает, что там под коркой льда? Кто может дать гарантию, что после разморозки на тарелке окажется достойный продукт, который не испортит вам ни настроение, ни самочувствие? Чтобы хоть немного обезопасить себя и сохранить семейный бюджет, давайте разберёмся, как выбрать замороженную рыбу и при этом не попасть впросак.

При выборе замороженной рыбы обратите внимание на следующие моменты:

Внимательно посмотрите как хранится замороженная рыба. Если тушки прилипли одна к другой, вероятнее всего, были нарушены условия хранения, и слегка размороженный продукт замораживался повторно. Это значительно ухудшает качество рыбы. Кроме того, следует обращать внимание на трещины на ледяной корке: их наличие так же означает, что рыба была заморожена повторно.

Лучшая упаковка для замороженной рыбы – прозрачная. Через такую упаковку виден продукт и есть возможность визуально оценить внешний вид покупаемой рыбы. Так же упаковка должна содержать необходимую информацию для потребителя. Если продавец предлагает вам качественный продукт, то на упаковке будет указано, где рыба выловлена, а так же где обработана (разделана) и заморожена. Не менее важен состав: хорошая замороженная рыба – это только рыба, и все, без добавок — стабилизаторов, удерживающих влагу в мышцах и обеспечивающих аппетитный внешний вид.

Замороженная рыба должна быть твердой по своей консистенции. Ее должно быть невозможно согнуть, разогнуть, перегнуть. Если подобные манипуляции реальны — качество заморозки низкое.

Замороженное рыбное филе должно быть покрыто прозрачной, однородной, гладкой и относительно тонкой — толщиной до 2 мм глазурью (тонкой коркой из льда), без следов наледи («инея»), свидетельствующего о том, что рыба замораживалась повторно.

Штучные замороженные тушки должны быть ровными, хорошо отделенными друг от друга, иметь чистую поверхность без видимых повреждений — вмятин, изгибов, перегибов (допускается поломка плавников без нарушения целостности мышечной ткани рыбы) и окраску, характерную для конкретного вида рыбы без непонятных пятен. Жёлтое окрашивание брюшка замороженной рыбы говорит о долгом ее хранении. На вкус такая рыба будет горчить.

Если это возможно, необходимо обратить внимание на запах рыбы. При правильной заморозке и соблюдении режимов хранения продукт не должен иметь какого-либо запаха. Появление запаха прогорклого жира говорит о том, что продукт неоднократно размораживался и замораживался.

Необходимо помнить о том, что иногда недобросовестные производители под видом дорогих рыб продают более дешевую. Что бы этого избежать, отдавайте предпочтение замороженному филе с кожей.

Выводы о качестве замороженной рыбы можно сделать и после правильной ее разморозки. Делать это следует в холодильнике, на нижней полке, в течение примерно 8 часов (зависит от размера рыбы). Это бережный способ разморозки, благодаря которому все соки остаются в рыбе, а волокна не разрываются от воды.

Если после такой разморозки ваша рыба выделила слишком много воды, а филе стало рыхлым и ватным — перед вами рыба, которая замораживалась не один раз. Но имейте в виду, что все то же самое может произойти, если оставить рыбу размораживаться в тепле.