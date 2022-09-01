В брянских Клинцах осудят иностранца за торговлю поддельными сигаретами. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с августа 2020 года по июль 2022 года 52-летний мужчина продавал в Клинцах приобретенную и привезенные немаркированные акцизными марками сигареты. Число контрафактных сигарет составило 4,8 тысячи пачек на общую сумму не меньше 140 тысяч рублей.

После того, как злоумышленника поймали, он предложил полицейскому взятку в 105 тысяч рублей за возврат изъятых девяти коробок сигарет и непривлечение к уголовной ответственности. Но уголовного дела обвиняемому избежать не удалось. Полицейский оказался от взятки

Уголовное дело предали на рассмотрение в Клинцовский городской суд.