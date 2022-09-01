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Общество1 сентября 2022 9:58

В Брянске Славянский мост строят с большим отставанием от графика

Движение по переправе обещали открыть ко Дню города
Марина АНТОНОВА
Фото: кадр из видео губернатора Брянской области.

Фото: кадр из видео губернатора Брянской области.

В Брянске Славянский мост на Набережной строят со значительным отставанием от графика. Движение по переправе обещали открыть ко Дню города 17 сентября. Но, судя по всему, сейчас об этом речь не идет.

- Все финансовые средства имеются и оплата за произведенные работы осуществляется четко в срок! - отметил губернатор Александр Богомаз во время объезда строящегося бъекта. - Но подрядчик принципы работы «качество и надежность» решил сменить на количество контрактов.

Это же компания строила в Брянске Первомайский и Литейный мосты. Все объекты строились качественно и даже с опережением графика.

Контракт на строительство дороги от защитной дамбы до улицы Горького, куда входит и Славянский мост, рассчитан до декабря 2022 года.