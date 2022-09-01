Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе водитель легковушки угодил в кювет и сломал ребра. ДТП произошло в среду, 31 августа, около 10 часов вечера на 353 километра дороги «Украина». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, автомобилист за рулем Ваз-21124 ехал в сторону Москвы. Он не справился с управлением, из-за чего машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

- В ДТП водитель получил многочисленные переломы ребер слева, пневмоторакс слева, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали. С целью установления состояния опьянения у водителя произвели забор биологических объектов.