Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2022 5:19

В брянском Климове установили крышку на люк, в который провалился ребенок

Местный водоканал не следил за содержанием колодца
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском поселке Климово закрыли крышкой люк, в который провалилась несовершеннолетняя девочка. Только по счастливой случайности ребенок не получил серьезных травм. ЧП случилось 8 августа.

- Установлено, что МУП «Климовский районный водоканал» содержание смотрового колодца надлежащим образом не осуществляло, наличие крышки люка не контролировалось, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Прокурор внес представления в адрес главы администрации Климовского района и директора МУП «Климовский районный водоканал».