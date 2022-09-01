В Брянской области будут судить двух криминальных авторитетов. Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Его рассмотрят в Брянском областном суде.

По версии следствия, в марте 2020 года по традиции преступного мира 70-летнего мужчину объявили так называемым положенцем на территории региона. Он распространял криминальное влияние в области, организовывал сбор денег на нужны криминального мира, покровительствовал осужденным, отбывающим наказание в колониях, разрешал споры.

В апреле 2020-го он назначил смотрящим в одном из районов области 47-летнего мужчину. Он контролировал преступные отношения на вверенной ему территории.

- Противоправная деятельность злоумышленников пресечена сотрудниками правоохранительных органов, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - 72-летнему и 49-летнему обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.