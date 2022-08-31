Фото: "Брянская губерния".

В Брянске движение по 8-полосной улице Объездной запустят 17 сентября этого года - в День освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом заявил подрядчик в разговоре с губернатором Брянской области Александром Богомазом 30 августа во время осмотра главой региона хода работ на улице Объездной напротив «Аэропарка». Сообщает «Брянская губерния».

Дорогу с четырех до восьми полос сейчас расширяют на участке от кольца с улицей Советской до улицы 9 Мая. Протяженность обновленного участка – 800 метров. Согласно проекту, правую полосу выделят для общественного транспорта. Стоимость проекта реконструкции дороги с прокладкой ливневой канализации составляет 165 миллионов рублей.