Фото: "Брянские новости".

В Брянске прокуратура провела проверку по сообщению о травмировании ребенка на карусели. О несчастном случае рассказали в СМИ. 17 августа этого года трехлетний мальчик возле дома №10 по улице Романа Брянского, катаясь на карусели, упал и ушиб верхнюю губу, ударившись об острый металлический треугольник вместо сломанного сидения. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Оснований для госпитализации мальчика не было. После осмотра врачом его отпустили домой. На следующий день ребенок уже был в детском саду. А карусель демонтировала управляющая компания.

- Установлено, что управляющей компанией не была обеспечена максимальная безопасность детей при пользовании детским игровым оборудованием, не минимизирована возможность несчастного случая, что привело к получению травмы ребенком, - говорят в надзорном ведомстве. - Контроль технического состояния оборудования, включающий в себя регулярный визуальный осмотр, сотрудниками управляющей компании не производился. В результате этого очевидные неисправности карусели в виде сломанного сидения не были своевременно выявлены и устранены.

Директору управляющей компании внесли представление и потребовали устранить нарушения.