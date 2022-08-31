ВТБ посчитал, сколько россияне тратили на отдых этим летом

Фото: ВТБ.

Почти половина россиян в этом году провела отпуск в путешествиях, преимущественно выбирая внутренние направления. В среднем на поездки по нашей стране турист тратил 51 тыс. рублей, сократив расходы по сравнению с прошлым годом. Расходы на заграничные путешествия из расчета на одного человека, наоборот, увеличились до 79 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВТБ.

По данным опроса ВТБ, почти половина опрошенных - 47% - провела отпуск в путешествиях. На втором месте по популярности – отдых на даче или в городе, так отпуск провели по 37% респондентов. Кроме того, опрошенные отмечали и другие варианты проведения отпуска, в том числе, поездки к родственникам.

Как и в прошлом году, в основном туристы выбирали поездки по России: на них пришлось 83% от всех путешествий. Среди отпускников 13% в этом году предпочли внутренний туризм, хотя в прошлом году по стране не ездили. А 9% отпускников, которые путешествовали за границу год назад, отказались от привычного отдыха за рубежом.

Основной мотив тех, кто в этом году только планирует отпуск, но не готов ехать за границу – дороговизна таких путешествий, на нее указало 55% из них. Неудобства, связанные с логистикой или оплатой, отметили соответственно 16% и 23%. При этом 75% от общего числа отпускников не отдыхали за рубежом ни в прошлом году, ни в этом.

В среднем на туристическую поездку по России в этом году россияне тратили меньше, чем в прошлом – 51 тыс. рублей против 54 тыс. А вот средние расходы на отдых за рубежом выросли и достигли 79 тыс. рублей на человека, в то время как год назад они составляли 73 тыс. рублей. За границей россияне расплачивались в основном картой российского банка (63%), а также наличными (57%).

При этом три четверти туристов как в России, так и за рубежом пытались сэкономить в поездке. Прежде всего, путешественники стремились сократить расходы на размещение – 43% из них – и меньше тратиться на развлечения (37%). Каждый третий искал возможность сэкономить на транспортных расходах, каждый четвертый – на питании. Почти четверть туристов, как и в прошлом году, ни в чем себе не отказывали во время путешествий.

Туристические поездки за рубеж, как в год назад – это преимущественно пляжный отдых: на него пришлось три четверти туров.

Жители Москвы путешествовали чаще жителей остальных городов – 55% против 45%. Они же чаще выбирали пляжные зарубежные курорты – 31% против 10% среди жителей других городов. Поездки по России во время отпуска чаще выбирали жители средних и крупных городов (86%), чем москвичи (75%).

Опрос проводился 8-19 августа среди жителей городов России с населением свыше 100 тыс. человек, в нем приняли участие 1505 респондентов – клиентов различных банков – в возрасте от 18 до 60 лет. При ответе на ряд вопросов им предлагалось выбрать несколько вариантов.