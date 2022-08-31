Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянском Стародубе мужчина в пьяной ссоре до смерти избил знакомого. 39-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователь установил, что днем 12 мая этого года пьяный обвиняемый находился во дворе дома своего знакомого по улице Спортивной. Между мужчиной и другим знакомым вспыхнула ссора. В гневе обвиняемый повалил его на землю и попытался утопить во вкопанной в землю металлической емкости с жидкостью. А затем, удерживая за шею, ударил приятеля несколько раз руками и ногами по голове и телу. Потерпевший умер в больнице через несколько дней.

- Расследование уголовного дела завершили, - говорят в Следственном Комитете. – Его направили в суд для рассмотрения по существу.

Виновному может грозить до 15 лет тюрьмы.