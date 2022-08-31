Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Под брянскими Клинцами в перевернувшейся иномарке пострадала 49-летняя женщина. ДТП произошло во вторник, 30 августа, в 12.30 на 19 километре дороги Клинцы-Ущерпье-Красная Гора. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны Клинцов в направлении села Ущерпье. Он не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги в левый по ходу движения кювет и опрокинулась.

- В ДТП 49-летняя пассажирка автомобиля получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушиб поясничного отдела позвоночника – говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали