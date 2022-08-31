ФГБУ "ВНИИЗЖ" поздравляет с Днем ветеринарного работника

В последний день лета, 31 августа, в России отмечается день ветеринарного работника. Праздник посвящен святым Флору и Лавру, которых почитают как покровителей домашнего скота и лошадей.

Профессия ветеринарного врача – это всегда осознанный выбор и достойный путь служения обществу и защиты природы.

Девятый год в нашей стране празднуется День ветеринарного работника. Сегодня его отмечают повсеместно, ведь в каждом уголке нашей необъятной страны на боевом посту стоят специалисты в области ветеринарии.

Своим каждодневным трудом мы с вами обеспечиваем охрану здоровья животных, стоим на страже эпизоотического благополучия страны, что обеспечивает развитие сельскохозяйственной отрасли, и, как следствие, обеспечение роста производства качественной и безопасной продукции животноводства.

От имени коллектива Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» поздравляю с профессиональным праздником. Выражаю отдельную благодарность молодым кадрам, решившим посвятить свою жизнь ветеринарии, ветеранам отрасли за профессиональный подход к делу.

Желаю стабильной и плодотворной работы, достижения всех целей, счастья и благополучия! С Днем ветеринарного работника, коллеги!

Директор Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Елена Соколова.