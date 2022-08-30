Закрывающийся Дом спорта в Володарском районе Брянска могут передать городу

Фото: соцсети.

Закрывающийся Дом спорта в Володарском районе Брянска могут передать в муниципальную собственность. Такое предложение поступило общественной организации "Юность России" от городской администрации 25-26 августа. Это поможет спасти учреждение от закрытия. На предложение пока не ответили.

В Доме спорта на улице Димитрова в секциях занимаются больше 250 детей.

В этом году брянское отделение общества перестали финансировать. Поэтому решили закрыть учреждение. Дети и тренеры оказались на улице.

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