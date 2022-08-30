Жителя Брянска отправили в колонию за попытку откупиться от автоинспекторов

43-летнего жителя Брянска отправили на 2,5 года в колонию строгого режима за попытку дать взятку автоинспекторам. Мужчина уже был судим за тяжкое преступление корыстной направленности, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что днем 13 февраля водителя остановили на улице 22-го Съезда КПСС для проверки документов. Инспекторы заподозрили, что автомобилист пьян. Он передал полицейским 150 тысяч рублей. Но сотрудники от взятки отказались, составили на водителя административный протокол, о случившемся сообщили в дежурную часть.

- Взятка в размере 150 тысяч рублей конфискована в доход государства,- говорят следователи. - Приговор не вступил в законную силу.