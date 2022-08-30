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Общество30 августа 2022 9:59

В брянском аэропорту расширяют перрон

Идет первый этап реконструкции воздушной гавани
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео со страницы А.В. БОГОМАЗА, vk.com.

Фото: скриншот видео со страницы А.В. БОГОМАЗА, vk.com.

В брянском аэропорту расширяют перрон и реконструируют взлетно-посадочную полосу. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Это первый этап реконструкции и модернизации международного аэропорта «Брянск». На взлетно-посадочной полосе покрытие укладывают в три слоя. Два из них – асфальтобетон.

- Как только работы будут завершены, а объем уже выполнен большой, наш аэропорт сможет принимать все типы самолетов, причем в любое время суток, в том числе и ночью, - написал брянский губернатор. - Но главное мы обеспечим безопасность полетов из воздушной гавани.