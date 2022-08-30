Суд не смягчил приговор бившему знакомую шваброй по голове брянцу

Брянский суд не смягчил приговор жителю Жуковки, бившему знакомую шваброй по голове. Мужчину за избиение женщины осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что 27 ноября 2021 года пьяный 58-летний мужчина находился в доме в Жуковке. Между ним и 52-летней знакомой вспыхнула ссора. В гневе мужчина бил ее кулаками, ногами и деревянной шваброй по голове, шее, ногам, левой руке. Побои стали причиной тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденный и его защитник не согласились с приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Они указали на неверную квалификацию содеянного и чрезмерную суровость наказания.

- Апелляционная инстанция брянского областного суда оставила приговор без изменения, - говорят в надзорном ведомстве.