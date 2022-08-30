Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 19-летний велосипедист угодил под колеса иномарки. ДТП произошло в понедельник, 29 августа, около половины восьмого утра на улице 3-я Разина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 48-летняя женщина на автомобиле «Шкода Фабиа» ехала со стороны улицы 4-я Разина в сторону улицы Пушкина по главной дороге. Она сбила 19-летнего велосипедиста. Он двигался по улице 3-я Разина со стороны улицы Профсоюзов в сторону улицы Чичерина по второстепенной дороге.

- В ДТП велосипедист получил ушиб правого бедра, – говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.

При обследовании места ДТП выявили, что на дороге отсутствует горизонтальная разметка, разделяющая транспортные потоки встречных направлений и обозначающая край проезжей части. Планируют провести внеплановую проверку.