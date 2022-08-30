В Брянскую областную больницу поступили нейронавигатор и аппарат УЗИ

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянскую областную больницу №1 в рамках национального проекта "Здравоохранение" поступили нейронавигатор и аппарат УЗИ. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Нейронавигатор стоит 16 миллионов рублей. Он предназначен для исследования головного мозга. А аппарат УЗИ – для онко - урологического отделения. Также приобрели и прибор плазменной воздушной стерилизации отечественного производства.

Аппарат УЗИ обладает мобильностью. Он точно находит патологии и может перемещать из палаты в палату. Это удобно для маломобильных пациентов. Прибор плазменной стерилизации позволяет быстро дезинфицировать медицинские инструменты. А это немаловажно при плотном графике операций.