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Общество29 августа 2022 14:53

В Брянской области автоинспекторы проведут сплошные провеки перед 1 сентября

Проверять будут, правильно ли перевозят детей в машинах
Марина АНТОНОВА

В Брянской области накануне 1 сентября автоинспекторы проведут сплошные проверки водителей. Будут проверять, правильно ли они перевозят детей в салонах машин.

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Школьникам и их родителям расскажут о важности светоотражателей на одежде.