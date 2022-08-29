В Брянской области автоинспекторы проведут сплошные провеки перед 1 сентября

В Брянской области накануне 1 сентября автоинспекторы проведут сплошные проверки водителей. Будут проверять, правильно ли они перевозят детей в салонах машин.

Первый этап профилактических мероприятий состоится с 30 августа по 2 сентября, сообщают в УГИБДД по Брянской области. С 5 по 8 сентября пройдет второй этап.

В школах пройдут практические занятия по безопасному маршруту "дом-школа-дом". Перед пешеходными переходами установят информационные щиты, нанесут предупреждающие надписи.

Школьникам и их родителям расскажут о важности светоотражателей на одежде.