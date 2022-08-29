В Сельцо управляющая компания незаконно начислила плату за отопление пенсионеру

В брянском городе Сельцо управляющая компания незаконно начислила пенсионеру 11 тысяч рублей за отопление. 80-летний мужчина - инвалид 3-й группы, самостоятельно защитить свои интересы не может. Поэтому в суд обратилась прокуратура.

Установили, что в многоквартирном доме общедомовой прибор учеты вышел из строя в феврале прошлого года. Так как показания отсутствуют, корректировка их не предусмотрена. Несмотря на это, управляющая компания произвела годовой перерасчет, учитывая среднемесячные начисления.

Сумма корректировки превысила 11 тысяч рублей. Это является грубым нарушением, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд обязал управляющую компанию пересчитать плату, уменьшив ее. Решение пока не вступило в законную силу.