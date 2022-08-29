С железнодорожного вокзала в Брянске открыли автобусные маршруты по области

С железнодорожного вокзала Брянск-Орловский открыли несколько междугородних автоубсных маршрутов. Доехать можно до Трубчевска, Унечи-Суража, Клинцов-Красной Горы, Стародуба-Климова, Новозыбкова, Погара и Мглина. Об этом написал брянский губернатор в соцсетях.

Продавать билеты на автобусы планируют в кассах вокзала.

В этом году область закупила 66 новых автоубсов. Их передали Брянской автоколонне №1403 и Новозыбковскому ПАТП. 26 машин будут использовать на социально значимых межмуниципальных маршрутах в Брянском, Карачевском, Выгоничском, Жирятинском, Новозыбковском, Злынковском, Унечском районах и городе Сельцо. 40 автобусов предназначены для междугородних перевозок.