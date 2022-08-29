Фото: правительства Брянской области.

Департамент образования и науки Брянской области временно возглавил Виктор Ширяев. До этого он занимал должность заместителя руководителя. Виктор Михайлович в качестве врио руководителя участвовал в совещании в областном правительстве, посвященном подготовке школ к учебному году еще 22 августа.

У Виктора Ширяева пока остался один заместитель - Сергей Никольский.

До этого врио руководства депаратмента образования была Наталия Чернякова. Постоянного директора так и не назначили.

Прошлый руководитель, Елена Егорова, сейчас занимает пост заместителя губернатора, курирует образование и культуру.