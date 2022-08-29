В Брянске увековечили память погибшего на Украине сержанта Евгения Смирнова

Фото: РИА "Стрела".

В Брянске в понедельник, 29 августа, увековечили память погибшего на Украине во время спецоперации Евгения Смирнова. На здании школы №26, где он учился, открыли мемориальную доску. Об этом сообщает РИА «Стрела».

Старший сержант Евгений Смирнов погиб 17 марта. В Брянске с ним простились буквально две недели назад. Его посмертно наградили орденом Мужества.

- У Евгения замечательные родители! - сказала на памятном мероприятии врио заместителя губернатора Татьяна Кулешова. - Родители, которые воспитали героя! Парня, о котором мы все будем помнить вечно! Он всегда будет в наших сердцах! Низкий поклон вам, дорогие родители! Примите от губернатора Александра Васильевича Богомаза еще раз самые искренние соболезнования вашей потере, вашей утрате.