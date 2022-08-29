В брянской Злынке потребовали отремонтировать асфальт на дорогах. Прокуратура вместе с полицией провели проверку состояния

автомобильных дорог на поднадзорной территории проведено обследование

улично-дорожной сети Злынки и поселка Вышков. Об этом сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

На некоторых дорогах выявили разрушение асфальта на проезжей части. А также многочисленные выбоины. Такие нарушения обнаружили в Злынке на улицах

Ленинской, Новой, Сосновой, Тракторной, переулке Октябрьском, улице

Щорса. В поселке Вышков - на улицах Ленинской, Лесной, Фабричной,Чкалова, Щорса.

Главам администраций внесли представления. Прокуратура контролирует устранение нарушений.