Жителю брянских Клинцов грозит до трех лет тюрьмы за повторное пьяное вождение

В брянских Клинцах 42-летний мужчина повторно попался пьяным за рулем. На него завели уголовное дело по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющем судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного настоящей статьей». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии органа дознания, 7 июня этого года мужчина управлял автомобилем «Лада», который принадлежал его знакомой. Будучи пьяным, он ехал по городу Клинцы. Состояние опьянение подтвердило медицинское освидетельствование. Раньше водитель уже был лишен прав за пьяную езду.

- Уголовное дело рассмотрит Клинцовский городской суд, - говорят в надзорном ведомстве. – нарушителю грозит до трех лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до шести лет.