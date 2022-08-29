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Происшествия29 августа 2022 6:42

В брянской Навле водитель иномарки сбил школьницу на велосипеде

16-летнюю девочку госпитализировали с переломом черепа
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянской Навле водитель иномарки сбил школьницу на велосипеде. ДТП произошло в воскресенье. 28 августа, около 16.30 на улице Красных партизан. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Фиат Альбеа» ехал со стороны улицы Промышленной в сторону улицы Ленина. Он сбил 16-летнюю велосипедистку, которая пересекала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП школьница получила ушиб головного мозга легкой степени и перелом черепа, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.