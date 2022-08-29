Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске в пьяной ссоре мужчина поджег гражданскую жену. Предварительное следствие по уголовному делу завершили. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Расследованием установили, что днем 25 ноября 2021 года 37-летний пьяный мужчина в своей квартире по улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска, поссорившись со своей гражданской женой, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег с помощью зажигалки. 44-летняя женщина получила тяжелые ожоги, от которых она умерла в больнице в декабре 2021 года.

- Мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», - говорят в Следственном Комитете. – Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.