В Брянской области полицейские, следователи и волонтер продолжают поиски 41-летней Олеси Вовиной. Женщина пропала в городе Дятьково 8 июля 2022 года по дороге домой. С тех пор родные не знают, где она находится. Дома ее ждут двое несовершеннолетних детей.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. Женщина была одета в сине-белое платье, обута - в белые босоножки на сплошной подошве, с собой была светло-серая сумка.

Если вы видели пропавши июли знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Горячая линия поисквоого отряда: 88007005452

Полиция - 02, 102.