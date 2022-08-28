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Происшествия28 августа 2022 6:52

В Брянской области полицейские, следователи и волонтеры ищут мать двоих детей

Женщина пропала в Дятькове 8 июля
Марина АНТОНОВА

В Брянской области полицейские, следователи и волонтер продолжают поиски 41-летней Олеси Вовиной. Женщина пропала в городе Дятьково 8 июля 2022 года по дороге домой. С тех пор родные не знают, где она находится. Дома ее ждут двое несовершеннолетних детей.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, светло-русые волосы, серые глаза. Женщина была одета в сине-белое платье, обута - в белые босоножки на сплошной подошве, с собой была светло-серая сумка.

Если вы видели пропавши июли знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Горячая линия поисквоого отряда: 88007005452

Полиция - 02, 102.