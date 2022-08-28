Житель Брянского района до смерти забил приятеля за то, что его не оставили на ночлег

Житель Брянского района получил девять лет колонии строгого режима за то, что до смерти избил знакомого. Приговор вынесли в Фокинском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в начале мая 31-летний мужчина из Брянского района приехал в гости к своему 58-летнему приятелю в Брянск. Они выпивали на крыльце дома №79 на улице Б. Хмельницкого. Хозяин не разрешил гостю остаться на ночлег. Из-за этого приятели поссорились. Молодой мужчина избил хозяина дома руками и ногами по голове и туловищу.

После этого он убежал, оставив потерпевшего без помощи. Скорую помощь вызвали прохожие. Но мужчина умер через 10 дней в больнице.

Приговор пока не вступил в законную силу.