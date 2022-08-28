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Происшествия28 августа 2022 6:25

Житель Брянского района до смерти забил приятеля за то, что его не оставили на ночлег

Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима
Марина АНТОНОВА

Житель Брянского района получил девять лет колонии строгого режима за то, что до смерти избил знакомого. Приговор вынесли в Фокинском районном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в начале мая 31-летний мужчина из Брянского района приехал в гости к своему 58-летнему приятелю в Брянск. Они выпивали на крыльце дома №79 на улице Б. Хмельницкого. Хозяин не разрешил гостю остаться на ночлег. Из-за этого приятели поссорились. Молодой мужчина избил хозяина дома руками и ногами по голове и туловищу.

После этого он убежал, оставив потерпевшего без помощи. Скорую помощь вызвали прохожие. Но мужчина умер через 10 дней в больнице.

Приговор пока не вступил в законную силу.