Фото: Дворец единоборств.

В Брянске во Дворце единоборств открыли бесплатные группы для занятий плаванием. Дети от 7 до 17 лет из многодетных семей, малоимущих, участников боевых действий, родителей одиночек могут заниматься с тренером.

В бассейне работают четыре тренера в спортивной школе "Дельфин". Они бесплатно занимаются с детьми, которые уже умеют плавать. Бесплатные занятия проводят в рамках государственного задания, сообщают в спортивном учреждении.

Остальные могут попасть в бассейн Дворца единоборств платно. Для детей посещение обойдется в 120 рублей, для подростков - 180 рублей, для взрослых - 220 рублей.