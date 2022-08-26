ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%

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ВТБ скорректировал условия выдачи ипотеки, установив минимальный размер первого взноса в рамках собственных программ на уровне 15%. Одновременно банк вводит дополнительный дисконт к ипотечной ставке в 0,3 п.п. за онлайн-подачу заявки на кредит.

Минимальный первый взнос в размере 15% доступен при приобретении квартир, апартаментов, машино-мест и кладовок на первичном и вторичном рынке недвижимости. Требование к первому взносу при получении кредита на строительство и покупку домов и таунхаусов снижено до 20%.

"Благодаря стабилизации экономической ситуации, замедлению инфляции и поэтапному смягчению политики регулятора нам удалось существенно улучшить условия оформления ипотеки. Помимо снижения ставок, к прошлогодним значениям возвращается теперь и уровень первого взноса. Заемщики смогут быстрее выйти на сделку. Дополнительно мы снижаем ставку по жилищным кредитам при подаче онлайн-заявки. Для наших клиентов наличие такого дисконта уже стало таким же привычным, как и добрая традиция запускать первым в новую квартиру кота", - прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Николай Дубакин.

Оформить жилищный кредит на покупку квартиры или апартаментов со сниженным первым взносом от 15% в ВТБ можно по ставке от 10,2% с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые оформили онлайн-заявку, или в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Для взноса от 20% ставка составит от 9,9% и доступно кредитование таунхаусов. Финансирование на приобретение готовых домов доступно по ставке от 10,3% со взносом от 20%. Средства возможно получить на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без изменений. Минимальный первый по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости. По основной программе средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых. При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка. IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. По итогам семи месяцев года банк выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях. Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.