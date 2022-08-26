Брянский суд увеличил срок экс-заместителю главы администрации Комаричского района

Фото: сайт администрации Комаричского района.

Комаричский районный суд 6 июня этого года вынес обвинительный

приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывших главы

администрации Комаричского района Елены Алексеенко, ее заместителя

Вячеслава Дубикова, а также руководителя МУП «Комаричский

коммунальщик» Алексея Бурьбы. Их осудили за получение взяток. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что с сентября 2019 года по февраль 2020 года чиновница вместно со своим заместителем получила от лиц, занимающихся добычей песка, взятки на общую сумму 430 тысяч рублей, а также взятку в размере 50 тысяч рублей от индивидуального

предпринимателя, осуществляющего деятельность в Комаричах. Помимо

этого, она при посредничестве директора муниципального предприятия

получила от лиц, занимающихся добычей песка, взятку в размере 300 тыс.

рублей.

Заместитель главы администрации присвоил больше 50 тыс.

рублей. Деньги, полученные под отчет, он присвоил, а в бухгалтерию предоставил подложные документы о том, что деньги потрачены якобы на приобретение товаров для нужд муниципального района.

Суд приговорил экс-главу администрации к 7 годам 4 месяцам лишения

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима

и штрафу в размере 2 миллиона рублей.

Экс-заместителя главы района приговорили к 7 годам 1 месяцу лишения

свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима

и штрафу в размере 1 миллион рублей. Посредника оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, всех фигурантов лишили права занимать должности, связанные с

выполнением организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных полномочий: экс-глава района сроком на 1 год, заместитель и

директор муниципального унитарного предприятия - на 3 года.

Осужденные не согласились с приговором и обжаловали его.

В пятницу, 26 августа. Брянский областной суд увеличил осужденным сроки лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административнохозяйственных полномочий: Алексеенко - до трех лет, Дубикову - до четырех лет.

- В остальной части приговор оставлен без изменения, а жалобы - без

Удовлетворения, - сказали в прокуратуре.