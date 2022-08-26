Брянский пловец Илья Бородин завоевал «золото» на Спартакиаде сильнейших

Фото: Центр спортивной подготовки Брянской области.

Брянский пловец Илья Бородин в Санкт-Петербурге завоевал «золото» на Спартакиаде сильнейших. Он показал лучший результат на соревнованиях на 400 метров комплексным плаванием. Об этом сообщают в Центре спортивной подготовки Брянской области.

Это общая победа спортсмена и его тренера, Мастера спорта международного класса Марины Свистак.

- Наверное, подустал к концу сезона, но что есть, то есть, сказал Илья Бородин. - Секунды достаточно хорошие. Но бывало и лучше, но еще и будет тоже. Видел Максима только на последнем полтиннике, он показал хорошее время, но я все контролировал.

Андрей Минаков решил поддержать своего друга Илью Бородина во время дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он распечал портреты Ильи и его тренера Марины Свистак. Позже Илья и Марина Феофановна расписались на плакатах, которые разыграют среди подписчиков в телеграм-каналах ВФП и Матч ТВ.