В Брянске комиссия оценила ремонт улицы Октябрьской

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске комиссия оценила готовность улицы Октябрьской. Работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» прошли на двух ее участках. Первый — от улицы Дуки до дома № 62 по улице Октябрьской (ООО «Даймонд»). Второй — от улицы Пролетарской до улицы Топальской (ООО «Дортрансстрой»). Об этом сообщают в пресс-службе бярнской городской администрации.

На первой части объекта подрядчик уложил новый асфальт, поострил новые тротуары, протянул линию светодиодного освещения, нанес разметку, установил знаки ограничения скоростного режима. Здесь находятся гимназия №7, несколько детских садов, региональное отделение Союза ветеранов Афганистана.

Капитально отремонтировали и вторую часть. Здесь обустроили широкие плиточные тротуары. Новое покрытие позволит соединить пешеходную прогулочную зону центра города, образованную бульваром Гагарина, с улицами Фокина и Горького, а также проспектом Ленина. Здесь полностью заменили асфальт.

Единственное, что еще предстоит выполнить подрядчикам, это - устранить завышение пандусов, завышение пандусов при съездах с тротуаров, доустановить дорожные знаки, завершить подсыпки обочин дороги, восстановить участки асфальта, где производились контрольные вырубки. После этого улица будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчиков.

Стоимость ремонта двух частей улиц Октябрьской обошелся в 52 миллионе рублей.