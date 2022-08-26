В брянской Злынке подрядчик затянул с капитальным ремонтом школы искусств

В брянской Злынке подрядчик не вкладывается в сроки проведения капитального ремонта здания детской школы искусств. Работы идут по национальному проекту «Культура». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Надзорное ведомство провело проверку. По условиям контракта, работы должны были завершить 31 августа этого года. Однако еще не до конца отремонтировали веранды, не провели ремонт крылец, фасада и полов здания, а также не выполнили электромонтажные работы.

Подрядчику объявили предостережение. Прокуратура контролирует своевременность выполнения капитального ремонта школы искусств.