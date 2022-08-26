В Брянске при столкновении двух легковушек пострадал 7-летний мальчик

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске при столкновении двух легковушек пострадал семилетний мальчик. ДТП произошло 25 августа около 10 часов утра на улице Тюменской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» ехал по улице Тюменской со стороны села Отрадное в направлении улицы Делегатской. Он нарушил правила встречного разъезда и врезался в автомобиль «Лада Калина», за рулем которого была 63-летняя женщина. Она ехала во встречном направлении.

- В ДТП пострадал семилетний ребенок, пассажир автомобиля «Лада Калина», - говорят в Госавтоинспекции. – У мальчика диагностировали ушибленную ссадину правой лопатки. Его осмотрели и отпустили домой с назначением лечения. Ребенок ехал на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве.