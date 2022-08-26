ФГБОУ "Брянский государственный технический университет": выбирайте эффективный и аккредитованный ВУЗ!

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Большой выбор направлений подготовки, соответствующих приоритетным направлениям модернизации технологического развития российской экономики: -Технические; -Информационные; -Экономические Бакалавриат, специалитет Иногородним предоставляется общежитие. Прием документов очно и онлайн.

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Время работы приемной комиссии : понедельник-пятница с 10,00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота с 9.00 до 14.00 (без перерыва). Воскресенье – выходной день. Телефон приемной комиссии: 8(4832) 58-82-64; Управление профориентации, подготовки и набора абитуриентов: 8(4832) 51-03-57.

Телефон горячей линии:8-920-604-88-04. E-mail: pk@tu-bryansk.ru. сайт : https://www.tu-bryansk.ru

Приемная комиссия ФГБОУ "БГТУ" : г. Брянск, ул. Харьковская, 10Б. (учебный корпус № 4), ауд. Б201.

Мы ждем Вас!!!

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